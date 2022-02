O FC Porto inscreveu Rúben Semedo, Galeno e Stephen Eustáquio na lista para a Liga Europa, confirmou o Maisfutebol.

Os três reforços do mercado de inverno preenchem as três vagas, o máximo de alterações permitido pela UEFA, na lista submetida na quarta-feira pelos dragões.

De fora ficou o avançado Fernando Andrade, na fase final de uma recuperação a uma lesão, que regressou de empréstimo e foi apenas inscrito na Liga Portuguesa.

Em sentido contrário, saíram da lista Luis Díaz, Corona, Sérgio Oliveira e Nanu, que deixaram os dragões na janela de mercado que encerrou na passada segunda-feira.

O FC Porto defronta a Lazio no «play-off» de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. A primeira mão joga-se no dia 17 de fevereiro, no Dragão, enquanto o jogo decisivo disputa-se no Olímpico de Roma, uma semana depois (dia 24).