O Sporting passou a ser o clube com mais participações em edições da Taça UEFA/Liga Europa esta época, desde que foi despromovido da Liga dos Campeões, mas esta quinta-feira, em Turim, os leões também vão passar a estar destacados no primeiro lugar das equipas com mais jogos na segunda competição da UEFA.

A equipa de Alvalade tem a sua história bem vincada nesta competição, apesar de nunca a ter vencido. Além de ser a equipa com mais participações e mais jogos realizados (neste caso, até às 20h00, ainda a par do Inter Milão), o Sporting é também a segunda equipa com mais vitórias e a terceira com mais golos marcados.

Numa visão mais negativa destes números globais, o Sporting também é a quarta equipa com mais empates, a quinta com mais derrotas e a terceira com mais golos consentidos. Os leões destacam-se ainda, no capítulo disciplinar, como o quinto clube com mais cartões vermelhos.

Sporting: 28 presenças em 52 edições

Os leões já eram o clube com mais participações na Taça UEFA/Liga Europa, com um total de 27, mas dividiam o comando, neste capítulo, com os gregos do PAOK que, esta temporada, disputaram apenas dois jogos da fase preliminar da nova Taça Conferência.

Quando os leões caíram da fase de grupos da Liga dos Campeões para a segunda competição, passaram a contar com mais uma participação do que o clube de Salónica e mantiveram uma de vantagem sobre o Ajax. Os neerlandeses de Amesterdão também caíram da Champions para a Liga Europa, mas tropeçaram logo no play-off com o Union de Berlim.

Clubes com mais participações

SPORTING (Portugal), 28

Ajax (Países Baixos), 27

PAOK (Grécia), 27

Partizan (Sérvia), 24

Inter Milão (Itália), 24

Estrela Vermelha (Sérvia), 24

PSV Eindhoven (Países Baixos), 24

Hajduk Split (Croácia), 23

Rapid Viena (Áustria), 23

Olympiakos (Grécia), 23

Mais jogos: leões vão ficar isolados ao primeiro apito em Turim

Quando o árbitro turco Halil Umut Meler apitar para o início do jogo, esta noite, em Turim, o Sporting ficará destacado como a equipa com mais jogos na Taça UEFA/Liga Europa. O Sporting divide, nesta altura, o primeiro lugar com o Inter Milão, com um total de 191 jogos realizados, mas os italianos, como se sabe, ainda estão na Liga dos Campeões, a meio da eliminatória dos quartos de final com o Benfica, e já não vão participar na Liga Europa esta época.

O Sporting tem, pelo menos, mais dois jogos garantidos [com a Juventus], num máximo de cinco, caso chegue à final da corrente edição. Entre os clubes que ainda estão em competição, a Roma de José Mourinho é a que está mais próxima dos leões, mas os romanos contam apenas com 155 jogos realizados, menos 36 do que o Sporting.

Apesar de contar com um recorde de 191 jogos realizados, o Sporting chegou apenas por uma vez à final, em 2004/05, mas acabou por a perder, em casa, no Estádio de Alvalade, diante dos russos do CSKA Moscovo (1-3).

O FC Porto, por exemplo, conta apenas com 96 jogos realizados, mas já tem dois troféus no seu museu, o primeiro conquistado em Sevilha, em 2002/03, sob o comando de José Mourinho, com uma vitória sobre os escoceses do Celtic (3-1); a segunda em Dublin, em 2010/11, sob a liderança de André Villas-Boas, frente ao Sp. Braga (1-0).

Clubes com mais jogos

SPORTING (Portugal), 191*

Inter Milão (Itália), 191

Club Brugge (Bélgica), 182

PSV Eindhoven (Países Baixos), 179

Estrela Vermelha (Sérvia), 165

Rapid Viena (Áustria), 158

Roma (Itália), 155*

Anderlecht (Bélgica), 154

Feyenoord (Países Baixos), 153*

Sevilha (Espanha), 153*

Tottenham (Inglaterra), 153

*Ainda em competição

Mais vitórias: leões a cinco triunfos do Inter Milão

O Sporting também é o segundo clube com mais vitórias nesta competição, com um total de 91, uma delas conquistada já esta época, na Dinamarca, frente ao Midtjylland (4-0), mas tem ainda menos cinco do que o Inter de Milão, o clube que mais festejou nesta prova (96 vitórias).

Para alcançar os italianos ainda esta época, os leões teriam de vencer os dois jogos com a Juventus, os dois jogos das meias-finais e a final de Budapeste.

Entre os clubes que ainda estão em competição, o Sevilha, o «rei» da Liga Europa nos últimos anos, já com seis troféus conquistados, também está em destaque, já com 90 triunfos acumulados, apenas menos um do que os leões. A equipa espanhola defronta esta quinta-feira o Manchester United no Teatro dos Sonhos.

A Juventus, adversário dos leões, também já conta 73 triunfos.

Clubes com mais vitórias

Inter Milão (Itália), 96

SPORTING) (Portugal), 91*

PSV Eindhoven (Países Baixos), 91

Sevilha (Espanha), 90*

Tottenham (Inglaterra), 87

Roma (Itália), 83*

Clube Brugge (Bélgica), 79

Ajax (Países Baixos), 77

Juventus (Itália), 73*

Anderlecht (Bélgica), 73

Mais empates: Sporting em quarto, a dois do primeiro

O Inter tem mais vitórias e é também o clube com mais empates, neste caso com um total de 44, a par dos gregos do PAOK. Neste capítulo os leões de Lisboa também não estão longe, pelo contrário, contam apenas menos dois empates do que italianos e gregos que, esta época, nem jogaram nesta competição.

A equipa de Amorim já soma três empates na atual edição, os dois últimos frente ao Arsenal (2-2 e 1-1).

Clubes com mais empates:

Inter Milão (Itália), 44

PAOK (Grécia), 44

Glasgow Rangers (Escócia), 43

SPORTING (Portugal), 42*

Estrela Vermelha (Sérvia), 42

Club Brugge (Bélgica), 42

Dínamo Kiev (Ucrânia), 41

AZ Alkmaar (Países Baixos), 40

Steaua Bucareste (Roménia), 39

PSV Eindhoven (Países Baixos), 39

Mais derrotas: leões em quinto, mas pode piorar

O Sporting também está entre os clubes que mais vezes perderam na Taça UEFA/Liga Europa, com um total de 57 desaires distribuídos pelas 28 presenças nesta competição. Os austríacos do Rapid Viena lideram este ranking negativo, com um total de 69 derrotas, à frente dos belgas do Clube Brugge (61), dos gregos do AEK (58) e dos sérvios do Partizan que somam as mesmas 57 derrotas do que os leões.

Clubes com mais derrotas:

Rapid Viena (Áustria), 69

Club Brugge (Bélgica), 61

AEK (Grécia), 58

Partizan (Sérvia), 57

SPORTING (Portugal), 57*

Estrela Vermelha (Sérvia), 53

Feyenoord (Países Baixos), 52*

Dínamo Zagreb (Croácia), 51

Inter Milão (Itália), 51

Celtic (Escócia), 50

Mais golos marcados: leões já marcaram mais de trezentos e estão em terceiro

No capítulo dos golos marcados, o Sporting volta a aparecer bem referenciado, no terceiro lugar, já com 303 golos marcados, apenas atrás dos ingleses do Tottenham (315 golos) e dos neerlandeses do PSV Eindhoven (305).

Neste caso, os leões podem ainda subir, pelo menos, mais um lugar nesta classificação e não têm o lugar em risco, uma vez que o Sevilha, o clube mais próximo em competição, conta apenas com 274 golos marcados, menos 29 do que os leões.

Clubes com mais golos marcados:

Tottenham (Inglaterra), 315

PSV Eindhoven (Países Baixos), 305

SPORTING (Portugal), 303*

Inter Milão (Itália), 297

Club Brugge (Bélgica), 297

Sevilha (Espanha), 274*

Roma (Itália), 273*

Ajax (Países Baixos), 258

Anderlecht (Bélgica), 255

Estrela Vermelha (Sérvia), 253

Mais golos sofridos: leões já passaram as duas centenas, estão no terceiro lugar

O Sporting tem o terceiro melhor ataque da competição, somando todas as edições, mas também tem a terceira pior defesa, com 213 golos encaixados. Apenas os belgas do Club Brugge (236) e os austríacos do Rapid Viena consentiram mais golos do que os leões.

Clubes com mais golos sofridos:

Club Brugge (Bélgica), 236

Rapid Viena (Áustria), 225

SPORTING (Portugal), 213*

Estrela Vermelha (Sérvia), 206

Partizan (Sérvia), 203

AEK (Grécia), 200

Feyenoord (Países Baixos), 189*

PSV Eindhven (Países Baixos), 189

Standard Liège (Bélgica), 182

Ath Bilbao (Espanha), 180

Mais cartões vermelhos: 22 leões expulsos em todas as edições

No capítulo disciplinar, o Sporting destaca-se como o quinto clube com mais expulsões, com um total de 22 cartões vermelhos, mas a verdade é que está a apenas dois cartões dos clubes mais sancionados nesta prova.

Pior do que a equipa de Alvalade estão apenas os italianos da Lazio (24), os franceses do Bordéus (24), os sérvios do Estrela Vermelha (24) e mais uma equipa da capital italiana, a Roma (23), também ainda em competição.

Clubes com mais cartões vermelhos:

Lazio (Itália), 24

Bordéus (França), 24

Estrela Vermelha (Sérvia) 24

Roma (Itália), 23*

SPORTING (Portugal), 22*

Dínamo Kiev (Ucrânia), 20

Partizan (Sérvia), 19

Steaua Bucareste (Roménia), 19

Olympiakos (Grécia), 19

Dínamo Tbilisi (Geórgia), 17

Clubes com mais títulos: leões já estiveram duas vezes nas «meias» e jogaram uma final em casa

O Sporting está pela terceira vez nos quartos de final da Taça UEFA/Liga Europa e, nas duas primeira, acabou por chegar à meias-finais. Na primeira, em 2004/05, ultrapassou o Newcastle (0-1 e 4-1) e, depois, o AZ Alkmaar (2-1 e 2-3) e até chegou à final, disputada no Estádio de Alvalade, mas perdeu-a diante dos russos do CSKA Moscovo (1-3).

Na segunda, em 2022/12, voltou a passar os quartos de final, diante dos ucranianos do Metalist (2-1 e 1-1), mas depois foi afastado nas «meias» pelos bascos do Athletic Bilbao (2-1 e 1-3).

A terceira começa esta quinta-feira, em Turim, frente à Juventus.

Todos os vencedores da Taça UEFA/Liga Europa:

Sevilha (Espanha), 6 títulos (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2019/20)

Liverpool (Inglaterra), 3 (1973/74, 1975/76 e 2000/01)

Juventus (Itália), 3 (1976/77, 1989/90 e 1992/93)

Inter Milão (Itália), 3 (1990/91, 1993/94 e 1997/98)

At. Madrid (Espanha), 3 (2009/10, 2011/12 e 2017/18)

Parma (Itália), 2 (1994/95 e 1998/99)

Chelsea (Inglaterra), 2 (2012/13 e 2018/19)

B. Mönchengladbach (Alemanha), 2 (1974/75 e 1978/79)

Feyenoord (Países Baixos), 2 (1973/74 e 2001/02)

Eintracht Frankfurt (Alemanha), 2 (1979/80 e 2021/22)

Gotemburgo (Suécia), 2 (1981/82 e 1986/87)

FC PORTO (Portugal), 2 (2002/03 e 2010/11)

Real Madrid (Espanha), 2 (1984/85 e 1985/86)

Tottenham (Inglaterra), 2 (1971/72 e 1983/84)

Clubes com apenas um título: Villarreal (2020/21), Ipswich (1980/81), Schalke (1996/97), CSKA Moscovo (2004/05), Zenit (2007/08), Shakhtar Donetsk (2008/09), Manchester United (2016/17), Valencia (2003/04), Ajax (1991/92), Nápoles (1988/89), Bayer Leverkusen (1987/88), Anderlecht (1982/83), Galatasaray (1999/00), PSV Eindhoven (1977/78) e Bayern Munique (1995/96).