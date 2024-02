Com uma vantagem de 2-1 na eliminatória frente ao Toulouse, o Benfica vai tentar fechar, esta quinta-feira, a passagem aos oitavos de final da Liga Europa. Os encarnados entram em campo diante dos gauleses, em França, às 17h45 e o Maisfutebol vai contar-lhe tudo AO MINUTO sobre o jogo.



João Neves é a grande dúvida nos campeões nacionais. O jovem internacional português perdeu a mãe esta semana e Roger Schmidt adiantou que ainda vai conversar com o jogador acerca da sua utilização. Certa é, de resto, a ausência de Juan Bernat por lesão.



O treinador alemão deverá apresentar um onze diferente do que jogou frente ao Vizela. Bah, Di María, António Silva, Aursnes e Kökcü devem voltar à titularidade.



Por sua vez, Carles Martínez não pode contar com Mawissa, por castigo, uma vez que o jogador foi expulso no jogo disputado na Luz na semana anterior.



Veja o onze provável do Benfica na galeria associada.