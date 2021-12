O Nantes foi ao terreno do Lens vencer por 3-2, após uma reviravolta épica, já que ao intervalo os forasteiros perdiam por duas bolas a zero e o golo da vitória surgiu apenas na reta final do encontro.

O internacional sub-19 português David Costa estreou-se a marcar esta temporada, ao apontar o golo inaugural, logo aos sete minutos. Mais tarde, aos 14, assistiu Arnaud Kalimuendo para o segundo do conjunto caseiro.

Nascido em Almada, David tem nacionalidade luso-francesa, pois cresceu naquele país, tendo já representado as seleções jovens de Portugal em cinco ocasiões, quatro nos sub-18 e uma nos sub-19, na qual, inclusivamente, marcou um golo.

Na segunda parte, veio a resposta do Nantes. Aos 49 e 57 minutos, Randal Kolo Muani bisou e voltou a repor a igualdade no marcador. O momento do jogo chegou por intermédio do nigeriano Moses Simmons que, em cima do minuto 90, apontou o golo que selou o triunfo do Nantes.

Os visitantes seguem na 10.ª posição da Liga francesa, com 25 pontos. Já o Lens, depois de um bom arranque de temporada, somou o quinto jogo consecutivo sem vencer e é quinto classificado, provisoriamente, com 27 pontos.