Portugal foi à República Checa golear por 4-0, em jogo da penúltima jornada do Grupo A2 da Liga das Nações.

Diogo Dalot foi a figura do encontro, ao apontar dois golos (33 e 52m).

Bruno Fernandes (45m) e Diogo Jota (82m) também marcaram, este último assistido por Cristiano Ronaldo, que ficou a sangrar abundantemente de um lance aparatoso na primeira parte.

O capitão da equipa das quinas também cometeu um penálti, mas Patrick Schick atirou por cima, com a bola a tocar ainda na trave.

Com este resultado Portugal assume a liderança do grupo, com 10 pontos, mais dois do que a Espanha, derrotada em casa pela Suíça (1-2).