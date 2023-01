Estrela da Amadora e Estoril fecharam esta terça-feira a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, após a conclusão da 14.ª e última jornada da primeira fase.

A equipa da Amadora conseguiu o apuramento graças a uma vitória no Algarve frente ao Farense, por 2-1. O Estoril, apesar da derrota em casa do Sporting (3-2), segurou o terceiro lugar, já que beneficiou precisamente da derrota do Farense, quarto classificado.

Na série B, o Benfica, que empatou ante o Portimonense (3-3), já havia carimbado o apuramento, enquanto que na série A apuraram-se Sp. Braga, Vizela e Famalicão.

O sorteio da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação é na quinta-feira.