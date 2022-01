Em jogo da fase de apuramento do campeão da Liga Revelação, o Benfica recebeu e venceu o Leixões, por 3-0.

A equipa sub-23 dos encarnados só conseguiu derrubar a muralha defensiva dos nortenhos já no segundo tempo, após uma jogada individual de Diego Moreira. O jovem extremo das águias - que já se estreou pela equipa B - trocou as voltar ao opositor e rematou com o pé contrário para iniciar a contagem.

O jogador de apenas 17 anos, filho do antigo internacional jovem português Almani Moreira, esteve também no lance do segundo golo, ao anotar a assistência para Luís Semedo (77m).

O último golo dos encarnados surgiu três minutos depois, após um remate rasteiro de Henrique Pereira.

Com este triunfo, o Benfica lidera a prova com duas vitórias em outros tantos jogos. Já a turma matosinhense soma três pontos.