Sete golos, duas reviravoltas, enfim, Sporting e Benfica protagonizaram um dérbi carregado de emoção. No final, os leões foram mais fortes e golearam as águias por 5-2.



À entrada para a quarta jornada da fase de apuramento de campeão, as duas equipas tinham quatro pontos cada. O conjunto de João Pereira entrou na partida decidido a livrar-se do eterno rival na tabela classificativa e logo no primeiro minuto, enviou uma bola à trave. Foi preciso esperar 11 minutos pelo golo leonino anotado por Rodrigo Marquês depois de uma perda de bola de João Veloso.



A pouco e pouco, o Benfica assentou o seu jogo e ensaiou a primeira aproximação à baliza contrária por Ivan Lima. Esperava-se um ascedente da equipa de Paulo Lopes, mas foi o Sporting quem esteve perto de voltar a marcar por Quenda.



Os 15 minutos finais da primeira parte foram de extrema eficácia da formação encarnada. Num bom desenho ofensivo, José Melro igualou a contenda com um desvio oportuno na área (30m) e em cima do fecho da primeira parte, Ivan Lima aproveitou uma defesa incompleta de Guilherme Pires para fazer a reviravolta.



O resultado era injusto para o Sporting que viu Velickovic negar o que seria um golaço a Guilherme Santos. Na segunda parte, a formação leonina tratou de materializar a superioridade evidenciada no primeiro tempo e marcou quatro golos.



Com Geovany Quenda em destaque, os leões igualaram a contenda aos 50 minutos. O extremo tentou o cruzamento para Marquês, mas a bola cruzou toda a área sem que ninguém lhe tocasse e entrou na baliza do Benfica.



Os encarnados esboçaram uma reação, mas Guilherme Pires levou a melhor frente a José Melro. Na resposta, Velickovic fez uma defesa incrível para evitar o 3-2 a Tiago Parente.



O melhor ficou guardado para os minutos finais. Já com José Silva em campo (decisivo para o desfecho da partida), o Sporting chegou a nova reviravolta com um golo de Quenda na recarga a um desvio de calcanhar de Marquês. Nem houve tempo para perceber qual seria a reação do Benfica ao 3-2, uma vez que as águias voltaram a sofrer segundos após a bola ter ido ao centro.



Perda de bola no meio-campo defensivo, com Quenda a fugir pela esquerda e a cruzar para um corte incompleto da defesa das águias, a bola sobrou para Marquês que fuzilou Velickovic. O jogo estava decidido, mas ainda houve tempo para mais um golo assinado por José Silva aos 90+3.



O resultado pode ser exagerado, mas é inteiramente justo, uma vez que o Sporting foi a melhor equipa esta manhã. Os leões chegam aos sete pontos e alcançam assim o Estoril (à condição) na liderança da fase de apuramento de campeão enquanto o Benfica soma quatro pontos e divide o terceiro lugar com Estrela e Famalicão, equipas que ainda vão jogar nesta ronda.