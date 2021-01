Vasco Seabra é o treinador escolhido pela direção do Moreirense para suceder a César Peixoto. O negócio ainda não está concluído, mas o Maisfutebol sabe que em cima da mesa está uma proposta válida por uma temporada e meia, até junho de 2022, para o técnico que deixou recentemente o Boavista.



César Peixoto bateu com a porta por não aceitar a intromissão do presidente Vítor Magalhães em questões específicas do trabalho de treinador. O experiente dirigente não perdeu tempo e contactou quase de imediato o técnico de 37 anos.



No Estádio do Dragão, o Moreirense será orientado por Leandro Mendes, elemento da equipa técnica com longa ligação ao clube. Se tudo correr conforme está previsto, Vasco Seabra poderá ser apresentado na segunda-feira.



Vasco Seabra nasceu em Paços de Ferreira, foi futebolista nas camadas jovens dos pacenses, cresceu na loja de desporto dos pais, licenciou-se em Desporto no ISMAI e chegou às equipas tecnicas do Paços pela mão de Rui Quinta. Acompanhou o experiente treinador ainda no Paredes, esteve depois no Leça e no Lixa, sempre como adjunto.



Estreou-se como treinador principal aos 29 anos, no Lixa, após uma passagem pelo Rebordosa. Em 2013 voltou ao Paços de Ferreira e fez três anos na formação, até chegar a treinador principal dos castores na época 2016/17. Mais tarde foi treinador do Famalicão (2017/18), Estoril sub23 (2018/19) e fez uma grande época no Mafra (2019/20), chamando a atenção do Boavista, onde esteve até há poucas semanas,