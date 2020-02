FIGURA: Filipe Soares (Moreirense)

Exibição de luxo do médio português. Filipe Soares abriu o caminho para uma goleada histórica do Moreirense, ao apontar o primeiro golo da partida, e voltou a fazer o gosto ao pé na segunda parte. Sempre muito dinâmico, foi um dos motores do meio campo cónego.

MOMENTO DO JOGO: Golos madrugadores

Filipe Soares marcou logo aos cinco minutos do encontro e trouxe intranquilidade aos galos, assombrados pelos fantasmas da derrota da primeira volta. Se as coisas começaram mal no primeiro tempo, o mesmo aconteceu no segundo, uma vez que o Moreirense voltou a marcar cinco minutos depois do reatamento, ‘matando’ o jogo.

OUTROS DESTAQUES

Bilel (Moreirense): Sempre muito ativo pelo flanco direito, foi uma dor de cabeça para Henrique, que sentiu muitas dificuldades em pará-lo. Esteve na assistência para o golo de Gabrielzinho, mostrando ter justificado o regresso ao onze.

Fábio Abreu (Moreirense): A um avançado pedem-se golos e Fábio Abreu não desiludiu. Foi o autor do golo que deu a machadada final nas aspirações barcelenses, mas também esteve na assistência para o primeiro golo da partida.

Samuel Lino (Gil Vicente): Numa má exibição coletiva, Samuel Lino saiu do banco para fazer o tento de honra dos galos, atenuando (pouco) a pesada derrota.