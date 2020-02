O Moreirense confirmou ser a besta negra do galo! Os de Moreira de Cónegos foram a Barcelos golear por 5-1 e acabar com a invencibilidade caseira do Gil Vicente. Foi a maior goleada de sempre dos cónegos na I Liga e o maior desaire dos barcelenses na presente temporada.

A formação orientada por Vítor Oliveira esteve irreconhecível e averbou a segunda derrota consecutiva, depois de perder na jornada anterior no Dragão. Já os cónegos vinham de quatro jogos consecutivos sem vencer, somando agora 21 pontos e ficando a um dos galos.

Há histórias que se repetem e o início do encontro entre o Gil Vicente e o Moreirense parecia uma cópia tirada a papel químico do jogo da primeira volta. Tal como na segunda jornada, os cónegos tiveram uma entrada fulgurante e aos 20 minutos já venciam por 2-0.

Os galos entraram apáticos, a falhar muito e sem reação à perda de bola. Indiferentes a isso, os de Moreira de Cónegos foram em pezinhos de lã aproximando-se da baliza contrária e chegaram mesmo ao golo. Fábio Abreu recebeu na área e deu em Filipe Soares, que rematou cruzado para o primeiro.

Sem conseguir reagir, os gilistas não conseguiam ligar os setores. O Moreirense defendia bem e saía no contra-golpe em velocidade. Mas chegaram ao segundo quase sem se esforçarem muito. Depois de mais um mau passe da defensiva barcelense, Bilel cruzou na direita para Gabrielzinho antecipar-se a Fernando Fonseca e a marcar.

Tudo corria mal aos de Barcelos e, até ao descanso, nada fizeram para mudar o rumo dos acontecimentos. Já o Moreirense estava confortável no jogo e caminhava a passos largos para um triunfo tranquilo.

Ao intervalo, Vítor Oliveira tirou Baraye, que até estava a fazer uma boa exibição, e colocou Naidji a ‘dez’, encostando Kraev na direita. Porém, a substituição não trouxe nada de novo. Até porque, os barcelenses sofreram um rude golpe logo no reatamento. Depois de ganhar vários ressaltos, Fábio Abreu surgiu isolado e, depois de passar por Denis, fez o terceiro.

Tudo fácil para o Moreirense. Os de Barcelos sentiram o impacto do golo e, apesar de atacar muito, atacavam mal. Arriscaram, subiram as linhas, mas deram espaço nas costas para os de Moreira de Cónegos explorar a velocidade.

Num desses lances de contra-ataque, Filipe Soares fez o gosto ao pé e bisou na partida. Pouco depois, o recém-entrado Pedro Nuno fez o golo mais bonito da tarde. Aproveitando a ligeira saída da baliza de Denis, colocou o esférico por cima dando uma mão cheia de razões aos adeptos do Moreirense para festejar.

Até ao final, os barcelenses tentaram limpar a má imagem deixada no jogo e o melhor que conseguiram foi marcar o tento de honra. Samuel Lino saltou do banco para fazer o único golo dos gilistas, que tão cedo não vão esquecer esta partida.

Veja o resumo da partida: