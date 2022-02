Islam Slimani está está em Lisboa.

O reforço do Sporting aterrou esta tarde no aeroporto da capital portuguesa, não tendo prestado declarações à comunicação social presente no local.

O avançado argelino não é, naturalmente opção para a partida desta noite frente ao Belenenses, mas deverá estar à disposição de Ruben Amorim a partir de quinta-feira.

De resto, Slimani despediu-se esta quarta-feira do Lyon, com uma mensagem nas redes sociais.