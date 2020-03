Numa altura em que muito se fala sobre a saída de Silas do comando da equipa do Sporting, o treinador foi questionado sobre se colocou o lugar à disposição e se o jogo com o Famalicão será o último.

«Acho que o mais importante é focarmo-nos no jogo. Se eu fosse comentar tudo do que se fiz, não faria outra coisa», começou por dizer Silas na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

«Eu entrei no sporting com 11 anos pela porta 10A e jamais quererei prejudicar o Sporting. O que eu acho que é soberano é o bem do Sporting, não acho que seja o momento agora de estar a comentar o que me perguntou, mas sim virar o foco para o jogo», acrescentou o treinador, frisando: «Quando vim para o Sporting sabia que era até ao final da temporada, porque foi esse o acordo, não é preciso andar a falar disso todos os dias.»

«Treinadores a prazo somos todos, até Alex Ferguson saiu do Manchester United. Não há profissão mais volátil do que esta, por isso temos de ser muito fortes psicologicamente», apontou ainda.

«Para desafios destes é preciso ter coragem, ser persistente, não dar ouvidos aos outros... temos de dar ouvidos a alguém porque há muita gente que sabe aquilo que diz e cuja opinião é válida, mas também há muita gente que não sabe aquilo que diz... e eu sou muito forte psicologicamente. Quem não quiser ouvir críticas não pode treinar o Sporting, o Benfica, o FC Porto, o Vitória de Guimarães, o Sp. Braga, porque são clubes com muita pressão. É uma posição que é invejada.»

