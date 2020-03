O Sporting está no quarto lugar da Liga e fora das restantes competições, mas Silas garante que não falta motivação, nem na equipa técnica, nem no plantel. O treinador explica depois que a «paixão» é fundamental na profissão e quando sentir falta de motivação, termina a carreira.

«Motivo-me de todas as maneiras. Se for jogar à bola com os meus amigos estou motivadíssimo. E pago para jogar. Sempre que começo um treino estou motivadíssimo. Os jogadores também. Os jogadores têm prazer em jogar e têm prazer em treinar. Isso é fundamental. A paixão e sermos melhores do que os outros. Mais motivação que esta não consigo encontrar. Quando não tiver motivação deixo de treinar. Além disso, maior motivação do que usar o símbolo do Sporting ao peito não pode haver», destacou.