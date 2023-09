A Liga divulgou este sábado as datas e os horários da jornada cinco da Liga.

A ronda, que antecede a semana de início das competições europeias, tem início na sexta-feira, na Reboleira: o Estrela da Amadora recebe o FC Porto às 19h15.

No sábado há mais três jogos, com destaque para o campeão Benfica, que visita o terreno do Vizela às 20h30. Antes, às 18h00, o também europeu Sp. Braga defronta o Farense.

No domingo, o jogo de grande cartaz é o Sporting-Moreirense, que vai jogar-se em Alvalade às 20h30.

A jornada termina segunda-feira, às 20h15, com a receção do Boavista ao Desp. Chaves.

OS HORÁRIOS DA JORNADA CINCO DA LIGA:

SEXTA-FEIRA

Estrela da Amadora-FC Porto, 19h15

SÁBADO

Rio Ave-Famalicão, 15h30

Farense-Sp. Braga, 18h00

Vizela-Benfica, 20h30

DOMINGO

Arouca-Casa Pia, 15h30

Gil Vicente-Estoril, 15h30

Vitória de Guimarães-Portimonense, 18h00

Sporting-Moreirense, 20h30

SEGUNDA-FEIRA

Boavista-Desp. Chaves, 20h15