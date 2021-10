O Sporting venceu esta noite o Arouca, por 2-1, em jogo da 8.ª jornada da Liga.

Matheus Nunes abriu o marcador aos 16m e os leões chegaram em vantagem ao intervalo. Na segunda parte a equipa da casa marcou aos 52m, por Oday Dabagh, mas apenas dois minutos depois o Sporting chegou de novo à vantagem por Nuno Santos.

Ficha e filme do jogo

Com este resultado os campeões nacionais somam 20 pontos e apanham o segundo classificado FC Porto. Ambos ficam a um ponto do rival Benfica, que lidera com menos um jogo.