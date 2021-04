O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, confirmou este sábado, após a derrota com o Gil Vicente, por 2-0, na 25.ª jornada da I Liga, que o extremo Rafael Camacho falhou o jogo devido a lesão.

«O Rafael fez uma lesão num lance normal de treino. É uma lesão que estamos a avaliar. Ainda vamos saber o que é que ele tem. Foi na véspera do jogo, não tenho ainda o diagnóstico. Não consigo precisar o que é», disse Miguel Cardoso, na conferência de imprensa.

«Na antevisão, quando perguntavam sobre os lesionados e os jogadores que estavam, eu não podia falar de coisas que sabia que estavam em causa, mas infelizmente a lesão do Rafael Camacho e o facto de o Pelé não ter vindo da seleção em condições, tirou-nos de um enquadramento. Tivemos dificuldades no início, creio que mais por responsabilidade nossa. Agora, a equipa foi-se encontrando no jogo», afirmou, ainda.

Pelé foi suplente não utilizado, mas até esteve para entrar em jogo. Contudo, quando estava apto para tal, Miguel Cardoso acabou por voltar atrás ao fim de dois minutos, dado que a bola não saiu de campo, nem o jogo foi interrompido, lançando sim o avançado Ronan.

«Em relação ao voltar atrás, há muitos contextos que se geram na cabeça de um treinador. Não há qualquer polémica em relação a isso», expressou.