O presidente da Liga, Pedro Proença, defendeu esta quarta-feira que o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) não devia existir do ponto de vista jurídico, sugerindo que o Governo devia optar pela criação de um novo organismo para decidir com celeridade os casos do futebol que vão para a justiça.

«Na arquitetura jurídica, consideramos, por exemplo, que a figura do TAD não deveria existir», começou por dizer na manhã desta quarta-feira, num evento de lançamento da Liga 2022/23, em Lisboa.

«Claramente, o poder político deveria centrar-se na criação de um tribunal desportivo que, de forma eficaz, tratasse destes temas, dentro de um processo célere, capaz e que respondesse de forma efetiva. Enquanto a tutela não tomar esta decisão, percebendo que, depois de uma decisão do Conselho de Disciplina, há um recurso para um Tribunal Arbitral, que do Tribunal Arbitral vamos para o central e andamos de câmara em câmara sem uma decisão final, nunca mais temos uma decisão. Não é culpa do futebol nem da Liga, é da arquitetura que foi construída. Enquanto isto não for feito, vivemos nesta realidade», completou.