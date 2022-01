O Estoril já fez chegar à Liga e ao FC Porto um pedido para adiar o encontro da próxima jornada com os dragões, confirmou o Maisfutebol junto de fonte dos canarinhos.

A equipa da Linha até a ser afetada por um surto de covid-19 e nesta terça-feira a situação mantém-se sensivelmente como na véspera, dia em que os estorilistas tinham disponíveis apenas 14 jogadores do plantel principal e quatro dos oito sub-23 inscritos pela equipa principal na Liga.

Nesta altura, entre jogadores da equipa principal, sub-23 e restante staff, o Estoril tem cerca de 30 infetados e a tendência pode ainda ser crescente, pelo que o Estoril já encetou contactos formais para conseguir o adiamento da partida que encerra a primeira volta da Liga.

Os regulamentos da Liga impõem um mínimo de 13 jogadores (entre os quais um guarda-redes) elegíveis para constarem da ficha para que um jogo se realize, número esse que o Estoril pode não ter no fim de semana, cenário que obrigaria ao adiamento do jogo sem que tivesse de haver acordo entre as partes.