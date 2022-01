O Benfica anunciou esta quarta-feira que António Oliveira, filho de Toni, é o novo treinador da Equipa B depois de Nélson Veríssimo ter sido promovido à equipa principal.

O técnico, de 39 anos, já treinou no Brasil, com destaque para o trabalho que fez no Atlético Paranaense, numa época em que a equipa atingiu a final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, que viria a vencer.

É um técnico com passado no Benfica, como jogador, onde jogou dez anos, tendo sido campeão de juniores.

Começou a carreira em 2012/13 pela mão do pai, Toni, nos iranianos do Tractor, mas foi no Brasil que se emancipou, trabalhando nas equipas de sub-23 do Santos e do Atlético Paranaense onde chegaria a treinador principal.

António Oliveira fez, antes disso, um estágio nos sub-17 do Benfica, cujo treinador era Bruno Lage. «Das melhores decisões que tomei na vida», disse na rubrica estórias made in do Maisfutebol.