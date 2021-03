FIGURA: Paulinho

Podia ser Chidozie, pela exibição irrepreensível no eixo da defesa, podia ser Mangas, pelo golo inaugural e por uma quase assistência, mas não há como fugir ao lance genial de Paulinho que acabou por decidir o jogo no Bessa. O brasileiro até esteve mais colado ao flanco e chegou a isolar Elis com um passe primoroso desperdiçado pelo hondurenho. Porém, quando aos 65m, procurou a bola numa zona mais central, o médio formado no Fluminense e que passou pelas equipas secundárias do Sporting, fez magia. Aconteceu ao minuto 65 (ver em baixo) a transformação de Paulinho em «Super Paulão».

--

MOMENTO: Minuto 65. Paulinho roda e resolve

O Famalicão arriscou e o Boavista em vantagem tentava jogar no erro dos minhotos. Estávamos assim na segunda parte quando aos 65m Paulinho resolveu dizer «basta» a plenos pulmões e polvilhar de talento o relvado do Bessa. O brasileiro recebeu, rodou arrancou e ao entrar na área disparou forte e cruzado para o fundo das redes. Que maneira de matar o jogo!

--

OUTROS DESTAQUES:

Ricardo Mangas

Quarto golo na época naquele que é de longe o seu melhor registo goleador enquanto sénior – marcou um em toda a época passada ao serviço do Desp. Aves. O lateral algarvio de 22 anos inaugurou o marcador com um cabeceamento certeiro, aos 17m, e quase em cima do intervalo ofereceu o segundo num cruzamento perigoso que encontro Elis, que o desperdiçou de forma clamorosa. Defensivamente fiável, fez a diferença na frente.

--

Rúben Vinagre

Tal como do lado contrário, também o lateral esquerdo do Famalicão esteve em destaque no jogo. Vinagre temperou o jogo dos minhotos e integrava-se com naturalidade nas ações ofensivas da equipa de Silas: à meia-hora de jogo surgiu com perigo na área a tentar visar a baliza e no minuto seguinte atirou em jeito com a barra a evitar o golo do empate.