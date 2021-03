Declarações de Jesualdo Ferreira, treinador do Famalicão, na conferência de imprensa após a vitória sobre o Famalicão (3-0), em jogo da 22.ª jornada da Liga:

«Fui sempre otimista em relação ao nosso trabalho e ao que podemos fazer. Estes jogadores precisam de ser ajudados. Além da qualidade que têm, é necessário estabilidade emocional. Andamos à procura de maior confiança que permita jogar de forma mais simples e eficiente. Este jogo vai servir de ponto de partida para que possamos jogar melhor.»

[Foi o melhor Boavista desde que assumiu o comando técnico?] «Este Boavista foi o mais equilibrado destes últimos jogos. Fomos uma equipa boa em Portimão, em Paços de Ferreira, na Madeira contra o Marítimo, no Dragão, com todas as dificuldades de quem lá vai jogar, mas nunca conseguimos estar tão equilibrados como hoje. Fomos capazes de resistir e jogar quando foi preciso. Fomos espertos quando era necessário jogar com o nervosismo do adversário. Mudámos o sistema a meio da segunda parte, apesar de o nosso sistema base não ser esse, mas a equipa é capaz de jogar em 4-3-3, o que é bom. Foi o Boavista mais equilibrado desde que cheguei. E foi mais equilibrado porque até ganhou, porque de outras vezes tem sido uma equipa boa e não ganhou.»