Na imensidão da bancada de topo do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, estiveram presentes apenas dois adeptos do Belenenses no jogo de encerramento da 21.ª jornada da Liga.

Num embate entre aflitos, frente a frente o último (Belenenses) e o penúltimo (Moreirense) à entrada para esta jornada, o jogo revestiu-se de especial importância para os dois emblemas, mas isso não foi sinónimo de mobilização.

A equipa de azul contou apenas com dois adeptos na bancada por trás da baliza, destinada aos visitantes, num ambiente pouco propício a um jogo de principal escalão do futebol português.

Entre quatro elementos da GNR, um responsável pelo bar e dois Assistentes de Recinto Desportivo foram necessários sete elementos para manter a bancada aberta para os dois adeptos do Belenenses.

Recorde-se que neste mesmo jogo o Moreirense distribuiu cerca de quatro centenas de camisolas de épocas anteriores pelos seus adeptos, escoando assim o stock.