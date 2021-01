A FIGURA: Julian Weigl

É inegável que Julian Weigl tem crescido neste Benfica de Jorge Jesus, e esta noite viu-se mais uma prova disso. Qual relógio suíço, o alemão foi mais uma vez irrepreensível no passe – capítulo já elogiado diversas vezes por Jorge Jesus – e impediu que a posse de bola dos encarnados fosse ainda mais monocórdica. Perto dos 20 minutos, por exemplo, lançou Grimaldo com um passe sublime. Defensivamente também nunca comprometeu e nota-se essa maior agressividade pedida por Jesus.

O MOMENTO: Seferovic desbloqueia o jogo, com a ajuda do VAR (minuto 56)

A primeira parte não tinha sido brilhante, mas Seferovic deu uma maior tranquilidade ao Benfica logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Assistido por Darwin – que já tinha sido assistido de forma genial por Pizzi – o suíço empurrou para as redes solto ao segundo poste. O árbitro anulou o golo, mas o VAR retificou a decisão e confirmou o 1-0.

OUTROS DESTAQUES

Darwin Núñez

Mais duas assistências para o urugaio, que, ainda assim, não foi feliz na primeira parte. Foi muito combativo, sim, mas, tal como a Seferovic, as coisas não lhe correram bem. No segundo tempo, subiu ao relvado para ser decisivo: fez o passe para o colega suíço aos 56 minutos, e nos descontos assistiu Waldschmidt para o 2-0. Antes, viu um golo ser anulado por fora de jogo.

Pizzi

Regressou ao onze para fazer companhia a Weigl no miolo do Benfica, e, tal como o colega alemão, somou uma exibição bastante positiva. Deu-se muito ao jogo, deu qualidade ao momento com bola dos encarnados e ainda foi decisivo no 1-0, quando picou a bola de forma genial para Darwin.

Babacar Niasse

Muito segura a exibição do jovem guarda-redes senegalês do Tondela. Respondeu com calma e eficácia sempre que foi chamado a intervir, numa noite em que, se calhar, esperaria ter mais trabalho. Na primeira parte, aos 24 minutos, protagonizou uma das defesas da noite ao impedir um golo quase certo de Darwin.

Jhon Murillo

Lançado na segunda parte numa casa que bem conhece – esteve ligado ao Benfica no passado –, o extremo agitou as águas no ataque do Tondela. Deu outra vivacidade à equipa de Ayestarán e ainda esteve perto do golo a cinco minutos dos 90. Vlachodimos e Vertonghen evitaram que festejasse.