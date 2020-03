FIGURA: Kraev (Gil Vicente): Excelente exibição do médio búlgaro, coroada com um golo. Kraev foi, desde o início, o jogador mais ativo dos galos e aquele que procurou mais vezes alvejar a baliza contrária. Tantas vezes que o cântaro foi à fonte que acabou por deixar lá a asa. Com a ajuda de Sanussi, o búlgaro abriu o marcador em Barcelos, concluindo uma bela jogada de contra-ataque.

MOMENTO DO JOGO: Golo despertou

A primeira parte foi monótona e com poucos motivos de interesse. No reatamento, os galos abriram o marcador e despertaram a partida. O Santa Clara reagiu e tornou o jogo bem mais interessante, começando a haver mais oportunidades junto das duas balizas.

OUTROS DESTAQUES

Claude Gonçalves (Gil Vicente): No primeiro tempo fez muito bem a transição entre a defesa e o ataque, mostrando ter muita qualidade de passe. Com a lesão de Fernando Fonseca, foi obrigado a jogar a lateral direito e sacrificou-se pela equipa.

Lincoln (Santa Clara): É o motor do Santa Clara. É ele que decide quando acelera o jogo, se acelera ou se temporiza. Autor da assistência para o golo de Santana, o médio brasileiro exibiu-se em bom plano.

Santana (Santa Clara): O ponta de lança fez o que se pede a alguém na sua posição: marcar quando teve oportunidade. Secado quase sempre pelos dois centrais gilistas, o brasileiro aproveitou um pontapé de canto para mergulhar para o empate.