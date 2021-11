Depois de Darwin e de Lucas Veríssimo, o Benfica informou que João Mário e Rafa também saíram lesionados da receção ao Sp. Braga.



Segundo esclarecem as águias, o médio sofreu um contusão lombar à direita enquanto o extremo tem uma lesão muscular na coxa direita. Recorde-se que após o encontro diante dos bracarenses, Jorge Jesus revelou que havia quatro futebolistas lesionados, informação que foi esta segunda-feira explicada pelo clube da Luz.



João Mário e Rafa faziam parte das escolhas de Fernando Santos para os jogos contra a Sérvia e a República da Irlanda, a contar para o apuramento para o Mundial 2022, mas foram dispensados dos trabalhos da seleção nacional à semelhança do que aconteceu com Darwin e Veríssimo.