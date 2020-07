Os futebolistas Arthur Henrique e Zakaria Naidji terminaram os empréstimos ao Gil Vicente e estão de regresso aos clubes de origem, não sendo já opção para o duelo desta sexta-feira ante o V. Guimarães, relativo à 31.ª jornada da I Liga.

O clube barcelense confirmou ao início desta tarde as saídas do defesa brasileiro e também do extremo argelino, que voltam, respetivamente, ao Ferroviária (Brasil) e ao Paradou (Argélia).

Em nota oficial, o Gil Vicente refere que Arthur volta ao Ferroviária para «continuar o processo de recuperação após lesão». O jogador de 26 anos cumpriu 20 jogos oficiais pelo emblema orientado por Vítor Oliveira. Já Naidji sai «por solicitação do emblema argelino», após ter feito 23 jogos e um golo pelo clube de Barcelos.