O lateral Abdu Conté despediu-se esta quarta-feira do Moreirense.

«Não é fácil despedir-me de um lugar onde sempre me senti tão acarinhado por todos, e onde fui tão feliz», escreveu o jogador nas redes sociais, antes de agradecer a toda a estrutura do clube minhoto.

O destino do jogador é o campeonato francês, de onde havia chegado uma proposta no final de dezembro, tal como o Maisfutebol apurou.

O internacional sub-21 português passou duas temporadas e meia no Moreirense, tendo realizado 67 jogos e anotado sete assistências.

Com formação dividida entre Damaiense e Sporting, o luso-guineense de 23 anos nunca se estreou na equipa principal dos leões que, no entanto, detêm uma percentagem do passe de Abdu Conté.