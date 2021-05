Vários ex-jogadores do Sporting não deixaram passar em claro o título nacional conquistado pelos leões após 19 anos de jejum.

Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, William Carvalho, Cédric, Daniel Podence, Luciano Vetto, Wendel, Bryan Ruiz, Tanaka, Adrien Silva, Bruno Fernandes e muitos outros juntaram-se para enaltecer, através das redes sociais, o sucesso da equipa de Ruben Amorim.

«As maiores felicidades. Muitos parabéns, Sporting», escreveu Patrício, que deixou o clube de Alvalade em 2018, ano em que se tornou no jogador com mais partidas oficiais realizadas.

«Olá a toda a família sportinguista. Queria, desde já, dar os parabéns à equipa e a todo o staff, ao clube e a todas as pessoas envolvidas nesta conquista. Eu, como adepto, estou muito orgulhoso do que esta equipa conseguiu atingir, que é excecional, foi uma excelente época. Muitos parabéns, eu como adepto não podia estar mais feliz e orgulhoso. Toda a família e todos os adeptos deste grande clube merecem este tão desejado título, que há tanto esperávamos. Os meus parabéns à equipa, ao treinador e ao staff. Fantástico», reagiu Cédric, em declarações reproduzidas pela sua assessoria de imprensa.

«Muitos parabéns, Sporting Clube de Portugal 2020/21», escreveu William Cavalho. «Muito parabéns a todos pelo feito», enalteceu ainda Podence.

«Parabéns a todos vocês e obrigado», reagiu Bruno Fernandes, jogador do Sporting entre 2017 e janeiro de 2020.

Luciano Vietto e Wendel, jogadores que ainda fizeram parte do plantel leonino no arranque desta época, também parabenizaram os novos campeões nacionais.

«Parabéns ao meu Sporting pela conquista do título de campeão nacional! Um triunfo mais do que justo por parte de uma equipa que nos deixou a todos orgulhosos. Este grupo provou que, com esforço, dedicação e devoção é possível atingir a glória», reagiu Adrien Silva, ex-capitão da equipa de Alvalade.