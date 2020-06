O Rio Ave reencontrou-se com os triunfos ao vencer em Moreira de Cónegos com um tento solitário do iraniano Mehdi Taremi, na conversão de uma grande penalidade (0-1). Há três jogos sem vencer, os vila-condenses aproximam-se da última vaga europeia num triunfo em que dominaram, mesmo sendo pouco produtivos.

Apenas de penálti a rede abanou, Taremi sofreu o castigo máximo e transformou em golo o panálti, carimbando os três pontos para o conjunto de Carlos Carvalhal, impondo um travão na série de sete jogos sem vencer que o Moreirense atravessava.

Com cinco caras novas no onze comparativamente com a derrota caseira frente ao Paços de Ferreira, depois de três jogos sem vencer o Rio Ave jogava em Moreira de Cónegos uma cartada importante para se manter no comboio europeu.

Pôs em campo esse estatuto e dominou um Moreirense num bom momento de forma. A equipa de Carlos Carvalhal teve mais bola, mais iniciativa e mais afinco na procura da baliza adversária.

Penálti a servir de desbloqueador

Esbarrou, contudo, num Moreirense fiel a uma das suas principais características: a organização. Os Cónegos foram uma equipa organizada de forma compacta, com linhas juntas, travando a iniciativa adversária com alguma dose de esforço e suor à mistura.

Digamos que foi um jogo recheado de dificuldades. O Rio Ave começou com mais bola mas teve dificuldades para progredir de forma controlada no terreno, enquanto que o Moreirense teve dificuldades para ter bola e jogou em esforço na retaguarda a bloquear o adversário.

Neste limbo, apareceu um penálti a servir de desbloqueador, permitindo aos vila-condenses ir para o intervalo em vantagem. Numa bola picada para as costas da defesa, quando João Aurélio e Taremi tinham os olhos nos céus para controlar a trajetória da bola, o defesa acabou por derrubar o atacante. Foi o próprio Taremi a assumir a cobrança do castigo máximo, enganando Pasinato e adiantando o Rio Ave no marcador. Acabou por ser suficiente.

Resposta cónega por impulso

Tranquilo com superioridade no marcador, o Rio Ave manteve a postura no arranque da segunda metade, controlando territorialmente e não dando grande margem de resposta a um Moreirense inoperante e que respondeu apenas por impulso.

Um figurino que se alterou ligeiramente com o evoluir do cronómetro. Com mais coração do que cabeça o Moreirense esboçou uma tentativa de resposta. O conjunto de Ricardo Soares conquistou vários cantos, subiu alguns metros no terreno, mas faltaram argumentos. Há sete jogos sem sentir o sabor amargo da derrota, o Moreirnese voltou a perder por força de uma exibição desgarrada.

Valeu o minuto 36 da primeira metade para definir o jogo. O Rio Ave teve mais personalidade, mas o domínio foi muitas vezes estéril. O tal penálti desbloqueador conferiu pontos à equipa que mais os procurou, ainda que nem sempre os tentasse encontrar de forma criativa. Os vila-condenses voltam a ultrapassar o V. Guimarães na tabela classificativa, assumindo a dianteira na perseguição ao Famalicão pelo último lugar europeu.

