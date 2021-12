A FIGURA: Samu

Evoluído tecnicamente e com uma capacidade física notável, foi o homem das máquinas no coração do jogo do Vizela. Quando Samu está bem, o jogo vizelense ganha outra dimensão. Além disso, foi dele o primeiro golo do jogo, que desbloqueou o triunfo para a equipa vizelense, num remate que surpreendeu toda a gente, principalmente o guarda-redes arouquense, Norbert.

O MOMENTO: o início da derrocada arouquense, minuto 9

Após um período de estudo mútuo, um golo muito consentido pelo guardião do Arouca, Norbert, abriu caminho a uma derrocada coletiva, numa primeira parte que os arouquenses terão de analisar com o devido pormenor. Foram erros demais a este nível, que a equipa de Armando Evangelista pagou com os devidos juros. O Vizela limitou-se a ir na onda e a aproveitar tudo o que o jogo lhe deu.

OUTROS DESTAQUES

Schettine

A um goleador pede-se eficácia, e foi esse o principal atributo do brasileiro em Arouca. No regresso ao onze, Schettine foi um predador, aproveitando as benesses concedidas pelos defesas adversários.

Kiko Bondoso

Jogador diferenciado sempre que tem a bola em seu poder, foi um dos principais agitadores do ataque vizelense. Assistiu para o 3-0 e participou na esmagadora maioria dos lances de perigo do Vizela.

Kouassi

É certo que cometeu uma grande penalidade sem grande nexo, mas também foi ele quem carregou o Arouca durante todo o encontro, com maior expressão no segundo tempo. Esteve ainda num dos lances mais perigosos do Arouca, num remate desviado por um defesa contrário para o poste.