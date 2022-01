O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, convocou 20 jogadores para o jogo contra o Moreirense, da 18.ª jornada da Liga.



Na lista do técnico nota para os regressos de Vlachodimos, Vertonghen, Pizzi, Meïte e Yaremchuk, todos recuperados da covid-19. Em sentido contrário, Everton é baixa por estar infetado com o novo coronavírus.



Svilar, Ferro, Gil Dias, Gedson e Taarabt são os jogadores que saem em relação à convocatória anterior.



O Benfica-Moreirense joga-se este sábado, às 18h00, na Luz.

Os convocados do Benfica:

Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas;

Defesas: Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Morato, Grimaldo, Gilberto e Valentino;

Médios: Julian Weigl, Diogo Gonçalves, Pizzi, Meïte, Rafa, João Mário e Paulo Bernardo;

Avançados: Darwin, Seferovic, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.