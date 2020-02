Por: Rui Pedro Paiva



A FIGURA: Zaidu, turbo pela ala esquerda

O corredor esquerdo é dele. A defender não compromete e hoje ninguém passou por ele. A atacar foi um dos homens mais desequilibradores da equipa. Foi um cabo dos trabalhos para a defesa do Tondela e muitas vezes sacou de grandes lances individuais. Podia ter marcado na primeira e mesmo a acabar o jogo entregou um golo de bandeja que Cryzan não aproveitou.

O momento: o golo de João Afonso

Depois de uma primeira parte inteiramente dominada pelo Santa Clara, a segunda parte estava mais complicada para os açorianos, que apesar de terem o controlo do encontro, encontraram um adversário mais compacto. Para desbloquear o jogo que parecia que ia caminhar para o empate, João Afonso, após ressaltos da na área na sequencia de um canto, fez o golo aos 73 minutos e garantiu o triunfo insular.



OUTROS DESTAQUES:

Cláudio Ramos

Foi o homem mais do Tondela. Muito seguro entre os postes, evitou com várias defesas o golo dos açorianos. Apenas não fez por uma vez, mas se a derrota foi apenas por um, muito se deve à exibição segura do guardião.

Anderson Carvalho

Há um Santa Clara antes e depois do regresso de Anderson de lesão. Com ele, o Santa Clara estabeleceu definitivamente o losango no meio-campo. Fundamental para libertar os homens da frente e para manter o rigor defensivo. É o pêndulo que equilibra o jogo do Santa Clara e a construção de jogo do Santa Clara passa muito pelos pés do trinco brasileiro.