O Gil Vicente venceu o Portimonense, por 1-0, com um golo de Samuel Lino aos 60 minutos, que surgiu contra a corrente do jogo, mas que acabou por valer os três pontos.

Uma tarde de Agosto no Algarve é, normalmente, sinónimo de temperaturas elevadas e esta tarde não foi exceção, com o calor a tornar-se mesmo num dos protagonistas do Portimonense-Gil Vicente.

O filme do jogo

Os efeitos dos 30 e muitos graus que o termómetro marcava foram-se fazendo sentir no encontro, com os jogadores a demonstrarem quebras de ritmo e a apostarem no passe longo para tentarem chegar à baliza adversária sem tanto esforço.

Na primeira parte, o Gil Vicente teve mais posse de bola, mas o perigo veio sobretudo dos homens da casa. Beto e Willyan cabecearam na área logo nos minutos iniciais, em lances de canto, com a bola a sair demasiado alta.

Depois foi novamente a vez de Beto rematar na área, mas a bola a sair ao lado, e Luquinha rematar para a defesa de Kritciuk.

O golo dos algarvios parecia ser só uma questão de tempo e na segunda parte, o Portimonense voltou a entrar melhor, a criar perigo, com os remates de Lucas Fernandes e Anderson, enquanto que o Gil Vicente só após o intervalo fez o seu primeiro remate: um tiro de Navarro à entrada da área, que saiu ao lado da baliza de Samuel.

Mas os algarvios não marcavam e, o facto de a equipa estar toda focada na baliza de Kritciuk permitiu ao Gil Vicente marcar. Aos 60 minutos, Samuel Lino recebeu a bola no seu meio campo e arrancou por ali fora, rematando, ainda de fora da área, para o fundo da baliza de Samuel Portugal.

O Portimonense acusou muito o golo e quebrou desde esse momento, não voltando a conseguir criar perigo antes do minuto final.

Os minhotos voltaram a estar perto de marcar, quando aos 88 minutos, Bueno rematou para uma excelente defesa de Samuel Portugal.

E, já no suspiro final, Luquinha ainda tentou o empate, com um remate que Kritciuk defendeu.

Os gilistas levam assim os três pontos do Algarve e sobem ao topo do campeonato com os mesmos seis pontos do Sporting e Benfica, enquanto o Portimonense é, para já, nono com três.