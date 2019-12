* Por Rui Pedro Paiva

A FIGURA: Luiz Phellype

O avançado brasileiro foi um dos jogadores mais ativos no encontro. Depois de facilitar em algumas ocasiões desperdiçadas no primeiro tempo, quando acertou a mira foi de vez. Dois golos a coroar uma exibição muito guerreira do avançado leonino.

O MOMENTO: primeiro golo do Sporting

O golo de Luiz Phellype ao cair do primeiro tempo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido ao Sporting naquela fase do jogo. Até então um jogo perigoso, que poderia complicar-se para os ‘leões’. O golo deu ânimo e confiança para o Sporting partir para o segundo tempo, no qual destruiu a estratégia açoriana.

OUTROS DESTAQUES:

Vietto: só lhe faltou o golo para coroar uma excelente exibição. Muito ativo no ataque e forte nos duelos individuais, esteve perto de marcar um par de vezes, mas precipitou-se em algumas delas. Foi dele a assistência para o golo que desbloqueou o jogo.

Bolasie: foi sempre dos mais ativos em jogo. Além de combativo na ala direita, esteve ligado a dois golos ao Sporting. O primeiro foi através de uma cabeçada certeira, o segundo num grande lance na direita que assegurou um penálti para o Sporting.

Bruno Fernandes: habituado a exibir-se numa dimensão diferente dos restantes companheiros, esteve mais acompanhado esta segunda-feira, mas não foi por isso que não voltou a ser importantíssimo para o triunfo dos leões, ao assinar uma assistência e um golo.