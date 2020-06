Os presidentes da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, e de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, reuniram-se com responsáveis pela PSP, Polícia Municipal, Proteção Civil Municipal, CP, Metro e STCP para delinear os procedimentos para a noite de São João, a 23 de junho.



O FC Porto-Boavista está agendado precisamente para 23 de junho (21h15). «Sobre a marcação de um dérbi futebolístico da cidade para essa noite, os presentes acordaram em manifestar ao Governo, às autoridades de saúde e à Liga Portugal, a sua preocupação acerca da realização do jogo de futebol entre o FC Porto - Boavista, já que, segundo o parecer da PSP, o encontro poderá ser um foco de concentração indesejado de adeptos, sugerindo-se o seu adiamento», pode ler-se em nota oficial da Câmara Municipal do Porto.



«Recorde-se que os restantes jogos onde intervêm os clubes com mais adeptos, foram todos agendados para dias de semana, exatamente pelas mesmas razões, pelo que não faria sentido a realização do dérbi da cidade, logo na noite de São João», conclui a nota divulgada pela autarquia portuense.