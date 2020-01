Daniel Ramos, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa após a derrota em Vila do Conde:



«Tivemos um início competente, a controlar e a não permitir perigo ao Rio Ave. Fomos perdendo espaço territorial. Faltou mais serenidade na posse de bola e não perder a concentração na parte final da primeira parte. A forma como sofremos o segundo golo é esclarecedora. Na segunda parte arriscámos um pouco mais, a jogar mais subidos, e apesar de não sermos tão acutilante se calhar foi o jogo em que o Rio Ave menos oportunidades criou. Ficámos aquém na objetividade para atacar a baliza do Rio Ave.»



[sobre a mudança de estilo com a saída de Lito]



«O Boavista era uma equipa de bloco mais baixo, com o anterior treinador. Mudámos e ainda temos umas brancas, há momentos em que isso ainda está a acontecer [falta de posse de bola] e não está cimentado. Há formas de esconder as nossas fragilidades e é isso que temos de perceber como fazer. Carregamos nas costas o peso de um grande clube, o Boavistão, e sei que todos querem ganhar. Tanto como nós. Ainda não existe a sensação de ligação forte com eles, mas vai acontecer.»