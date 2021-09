O FC Porto regressa este domingo ao Estádio do Dragão (18h00) para receber o Moreirense, em encontro referente à 6.ª jornada da Liga 2021/22.

Após dois empates em terrenos difíceis, contra o Sporting para a Liga e contra o At. Madrid para a Champions, os dragões querem recuperar o sabor das vitórias e atingir o segundo lugar, à condição, antes do Estoril-Sporting.



Em caso de triunfo, o FC Porto fica igualmente a um ponto do Benfica, uma vez que o atual líder do campeonato joga apenas na segunda-feira, frente ao Boavista.



Pepe, devido a lesão, é a grande baixa na formação orientada por Sérgio Conceição.



O Moreirense, por seu turno, tem apenas três pontos e quer fugir dos últimos lugares da tabela classificativa.



Confira os onzes prováveis do FC Porto-Moreirense na galeria associada a este artigo.