Vizela estreou-se na Liga com um empate (1-1). Depois de duas jornadas em casa emprestada, em Paços, na segunda participação no principal escalão do futebol português os vizelenses puderam finalmente jogar em casa. Uma tarde de festa num momento de enorme simbolismo e com bilhetes esgotados. O “amigo” Paços, que até cedeu a Mata Real, tirou o chapéu à estreia.

Um tirar de chapéu venenoso. Em inferioridade numérica e em desvantagem no marcador, os pacenses conseguiram o empate com uma segunda parte de muita entrega, um erro de Charles e o aproveitamento exímio de Denílson. Com um chapéu o castor somou um ponto, e até acabou por cima, ameaçando o triunfo.

Começou de forma destemida e entusiasmante o Vizela, mas acabou por ir perdendo fulgor perante um Paços que mesmo reduzido a dez durante uma hora conseguiu reorganizar-se a ponto de lutar pelos três pontos.

Vermelho e raide pela esquerda

Toda a envolvência do encontro, a importância histórica e simbolismo transbordou para o relvado com um Vizela a ir a jogo de forma enérgica. O conjunto de Álvaro Pacheco deu sempre mais um bocado de si e procurou, desde cedo, dar uma alegria aos vizelenses.

Entre lances de bola parada e aproximações com relativo perigo à área de parte a parte, com predominância para o Vizela, aos 28 minutos a tarefa ficou simplificada para a equipa da casa. Num lance entre Hélder Ferreira e Kiki em que nem sequer assinalou falta, alertado pelo VAR o árbitro Cláudio Pereira expulsou o jogador pacense.

Soco no estômago para a equipa de Jorge Simão, galvanizando novamente o Vizela após a entrada empolgada. Em cima do intervalo, um raide da esquerda do ataque vizelense adiantou a equipa da casa no marcador.

Boa combinação junto à linha de fundo a deixar Samu em condições de servir Schettine na área. A bola ainda desvia num adversário, mas sem interferência suficiente para evitar que o atacante desviasse para o fundo das redes.

Em inferioridade, mas com chapéu

Durou pouco tempo o momento de euforia vizelense, uma vez que nos instantes iniciais da segunda metade o Paços de Ferreira chegou ao empate com um chapéu de Denílson a castigar uma má abordagem de Charles.

Bola longa da defensiva pacense, Charles veio até ao limite da área cabecear de forma pouco concentrada, colocando o esférico em Denílson. Com espaço e vendo a baliza desguarnecida, o brasileiro aproveitou o adiantamento do guarda-redes contrário e traçou um chapéu perfeito que só parou no fundo das redes.

Ameaçou carregar o Vizela, acumulando em escassos minutos lances de perigo na área pacense. Acabou por cima o Paços, até reclamou duas grandes penalidade pedindo mão na bola perto dos noventa, mas a igualdade não se desfez.

Terminou com mais um empate o encontro entre Vizela e Paços, no primeiro jogo da história da Liga na cidade minhoto. a festa estava preparada, mas os castores não quiseram fazer parte dela.