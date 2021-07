Yusupha integrou a pré-época do Boavista depois de ter recuperado da Covid-19, informou o clube.



O internacional gambiano teve um teste com resultado positivo para o novo coronavírus no final de junho e esteve a cumprir isolamento no seu país desde então. Por isso, o atacante falhou as primeiras três semanas de pré-temporada da equipa de João Pedro Sousa.



Yusupha assinou um novo contrato com axadrezados válido até 2023 há cerca de um mês.

O Boavista estreia-se na nova época no domingo, ao visitar o estádio do Marítimo, em encontro da primeira fase da Taça da Liga, numa altura em que outros três elementos do plantel ainda permanecem isolados, devido a testes positivos para o novo coronavírus.