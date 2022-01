Por Mariana Rebelo Silva

Jogo muito disputado em Tondela e imprevisível até ao final. Sai a equipa visitante em vantagem com dois golos de Cassiano (16m, 87m) e Raphael Guzzo (72m). Oportunidades não faltaram para qualquer um dos lados.

A primeira ameaça da partida, aos três minutos de jogo, foi dos forasteiros, com Samu a rematar para defesa segura de Trigueira.

O Tondela viria a ser mais eficaz. Numa jogada de contra-ataque, João Pedro, no meio, deu para Agra na esquerda que, entrou na área e, numa jogada de mestre, inaugurou o marcador.

Aos 13 minutos, mais um lance de perigo junto da baliza de Pedro Silva. Mais uma vez com Salvador Agra presente.

Do outro lado, as ocasiões de perigo eram menos, mas também existiam e Cassiano apareceu em boa posição junto à baliza de Trigueira, mas falhou o desvio na pequena área.

Insistia e e acabaria por chegar ao golo aos 16 minutos. Cruzamento de Ofori e num desvio de cabeça, o avançado vizelense chega à igualdade no marcador. Estava feito o 1-1.

Aos 27 minutos, Agra fez o inacreditável. Do meio da rua, o número 7 do Tondela tirou um adversário do caminho e do meio da rua rematou, em arco, para o fundo da baliza do Vizela. Belo golo que seria. Invalidado pelo VAR por fora de jogo de Daniel dos Anjos.

Aos 40 minutos, Hélder Malheiro não hesitou em assinalar penálti, após Pedro Silva ter tombado Daniel dos Anjos na pequena área. Coube ao capitão do Tondela cobrar a grande penalidade. João Pedro disparou certeiro para a direita, enganando o guardião do Vizela.

Aos 45, Manu Hernando enterra, Trigueira salva. Grande defesa a impedir Cassiano de chegar, mais uma vez, à igualdade.

Na segunda parte, as duas equipas não entraram tão dinâmicas. O Vizela mostrava-se com dificuldades em criar perigo, já o Tondela defendia bem e mantinha-se agressivo na partida.

Mesmo assim, aos 52 minutos, Sagnan desperdiçou e rematou por cima da baliza, na sequência de livre. Minutos depois foi Daniel dos Anjos, a bater um livre à barreira do Vizela, após falta de Kouao sobre Salvador Agra.

Sem que nada o fizesse prever, Raphael Guzzo, de cabeça, restabeleceu a igualdade, após cruzamento de Kiko Bondoso.

Após o 2-2, o Vizela cresceu no jogo e encostou o Tondela às cordas. Primeiro foi Claudemir a cabecear com muito perigo, na sequência de canto, e a levar a bola a passar a poucos centímetros da baliza auriverde. Mais tarde, foi Nuno Moreira a levar a bola ao poste, depois de sofrer desvio.

O golo da vitória da equipa de Álvaro surgiu aos 87 minutos, numa jogada coletiva. Samu centrou e Cassiano bisou à boca da baliza.

Em Tondela voltou a gritar-se golo, mas Hélder Malheiro anulou o terceiro, apontado por Dadashov, por posição irregular.

Sai mais feliz o Vizela, que volta aos triunfos após três derrotas consecutivas.