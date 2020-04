Em entrevista ao Lance! do Brasil, o avançado Tiquinho Soares, revelou que, mesmo em confinamento, devido à pandemia do novo coronavírus, continua a trabalhar a todo o vapor para um regresso em forma à competição e que o seu clube, o FC Porto, não permite que nada falte aos jogadores.

«O FC Porto não está deixando faltar nada para os jogadores. Tudo que precisamos, nós falamos e eles resolvem. Também aproveito a oportunidade para parabenizar os que estão arriscando suas vidas dentro do clube para não nos deixar faltar nada. Estou treinando em casa e fazendo os trabalhos diários passados pela comissão técnica do Porto. Sabemos que não é a mesma coisa, mas estamos fazendo de tudo para não voltarmos do zero», disse o brasileiro.

Tiquinho Soares estava a atravessar um bom momento quando a I Liga foi suspensa, a 12 de março. O melhor marcador do FC Porto, com 16 golos em todas as competições, espera ansiosamente o regresso do futebol e das boas exibições da equipa que lidera a Liga com um ponto de avanço sobre o segundo classificado, o Benfica: «Estava correndo tudo bem de forma individual e coletiva. A gente estava em uma grande fase. Agora é esperar o campeonato voltar e continuar o trabalho para voltar da melhor maneira», afirmou o avançado.

Apesar da boa forma, Tiquinho diz que é complicado lutar pela Bola de Prata, pois soma apenas 7 golos na Liga, contra os 15 do compatriota Carlos Vinícius, do Benfica, que lidera a tabela: «A artilharia é um pouco difícil. Realmente busco algo mais coletivo, que são os troféus em equipe. Tento fazer o meu melhor para ajudar os companheiros, seja com golos ou dando a vida por eles», disse.

Aos 29 anos de idade e com contrato com o FC Porto até junho de 2021, o avançado falou ainda do seu país, de onde saiu com 23 anos, sem ter jogado no escalão principal: «Acompanho [o campeonato brasileiro] sim. É impossível não acompanhar. Procuro assistir todos os campeonatos quando tenho tempo. Nunca se sabe se um dia, mais tarde, não poderei jogar o Brasileirão.», afirmou o avançado portista.

O brasileiro falou ainda da quarentena que está a viver em Portugal e deixou uma palavra de otimismo, nestes tempos de confinamento: «Situação chata, né? Mas o país está reagindo bem. Todos tentando ajudar de alguma forma para poder passar por essa situação o mais rápido possível. Acho que o povo português vai estar feliz novamente, assim como todo o mundo.», referiu.

Soares chegou a Portugal na temporada de 2014/15 para representar o Nacional da Madeira, onde esteve duas temporadas antes da mudança para Guimarães e para o Vitória Sport Clube, onde em 26 jogos marcou 9 golos. O brasileiro, que ainda esta semana referiu numa entrevista que está a adorar viver em Portugal e já avançou com o pedido de nacionalidade portuguesa, mudou-se de armas e bagagens para a Invicta em janeiro de 2017. Desde então, de dragão ao peito, o avançado marcou 61 golos em 130 jogos.