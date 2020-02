FIGURA: Carlos Vinícius

Marcou o golo que vale o regresso à liderança dos encarnados. Carlos Vinícius marcou na primeira oportunidade, na segunda, embora o golo tenha sido invalidado, e ficou perto na terceira. O avançado das águias valeu três importantes pontos na luta pelo título.

MOMENTO DO JOGO: Golo tranquilizador

O Benfica entrou cauteloso, sabendo o que os galos tinham feito ao outros dois grandes. Por isso, o golo ao quarto de hora teve o dom de tranquilizar a equipa de Bruno Lage que, a partir desse momento, começou a gerir o jogo de outra forma e valendo os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Taarabt (Benfica): Não esteve tão ativo como habitualmente, contudo esteve no lance-chave do jogo. Cruzamento milimétrico para a cabeça de Vinícius, que deu o golo do triunfo. No segundo tempo, esteve perto de marcar um golo de belo efeito, a barra assim não quis.

Sandro Lima (Gil Vicente): O avançado do Gil Vicente não marcou, mas correu quilómetros e trabalhou muito para a equipa. O jogo passa todo por ele e, com a entrada de Hugo Vieira, baixou para organizar o ataque dos galos. Excelente exibição de um jogador que está com a moral em alta.