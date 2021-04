Bruno Gaspar, antigo lateral do Sporting, agora a jogar na liga norte-americana (MLS), ao serviço dos canadianos do Vancouver Whitecaps, revelou, numa entrevista ao jornal Record, que teve uma depressão quando jogava no Sporting, antes de ser emprestado ao Olympiakos.

O defesa conta que separou-se da mulher, perdeu o contato com o filho e teve uma série de lesões que o deixaram deprimido. «Foi uma altura muito difícil, uma das piores a nível pessoal. No início da época separei-me, fiquei longe do meu filho… Houve várias situações», começa por contar.

Além disso, foi uma época em que Bruno Gaspar sentiu muitas dificuldades físicas. O lateral conta que jogou em Guimarães com uma gastroenterite e defrontou o Benfica quando estava ainda a recuperar de uma rotura.

«Nesse ano, tive cinco roturas, se calhar tudo fruto do meu estado psicológico. Tive uma depressão e foi difícil conciliar o meu estado emocional com o futebol. Houve momentos do jogo em que, se calhar, tinha uma quebra e não conseguia reagir como consigo hoje», conta.

Uma situação que obrigou o jogador a procurar ajuda. «Apoiei-me na minha família, o meu filho, o meu empresário… Tive a depressão e procurei ajuda por fora, com profissionais. E no final da época decidi, pela minha sanidade mental, que não era positivo estar ali», explica.

Um caso que não chegou ao conhecimento do clube. «As pessoas sabiam algumas coisas, mas não sabiam que estava tão mal ao ponto de estar com uma depressão. É a primeira vez que estou a falar abertamente deste tema, acho que nem os meus colegas de equipa se aperceberam», conta.

O próprio jogador procurou esconder o estado em que estava. «Sentia que não tinha vontade para falar sobre aquilo. Chegava a casa, fechava os estores e ficava tranquilo, na minha. Acabava os jogos e tinha momentos difíceis. Ultrapassei tudo e a etapa na Grécia foi positiva porque comecei a lidar com pessoas diferentes e saí de onde estava», revela ainda.