O Marítimo regressou esta segunda-feira ao trabalho, depois de um dia de folga, com uma nova bateria de testes de despiste ao covid-19, no Estádio dos Barreiros, antes de mais um treino no Complexo Desportivo em Santo António.

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, foi dos primeiros a realizar o novo teste, seguindo-se a equipa técnica liderada por José Gomes e todos os jogadores do plantel, bem como o staff que acompanha a equipa madeirense.

O Marítimo prepara a receção ao V. Setúbal na primeira jornada do regresso da Liga.