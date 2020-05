O presidente do Nacional, Rui Alves, considerou esta quinta-feira «despropositada» a ação do Marítimo em avançar, para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), com a impugnação da suspensão definitiva da II Liga de futebol na época 2019/2020.

«Nota-se uma certa atitude desesperada», disse Rui Alves, considerando a ação «desprovida de qualquer possibilidade de êxito». «Estou absolutamente tranquilo relativamente à decisão tomada na instância adequada», apontou, em declarações à imprensa, esta quinta-feira, na Madeira.

Na última sexta-feira, 15 de maio, o Marítimo recorreu para o TAD da decisão tomada a 5 de maio, de terminar antecipadamente a II Liga. Nacional e Farense foram, como consequência, indicados para subir ao principal campeonato do futebol português.

O Farense também já reagiu, esta tarde, à ação dos verde-rubros.