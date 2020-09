O treinador do Gil Vicente, Rui Almeida, lamentou os dias «completamente atípicos» que interferiram com a preparação do encontro diante do Portimonense.



A equipa de Barcelos teve vários casos de infeção por covid-19, inclusive o treinador, e que obrigaram a «treinos individualizados», mas Rui Almeida garante que o plantel «está bem animicamente».



O treinador do Gil Vicente só conseguiu trabalhar com o grupo completo neste sábado, mas garantiu que os jogadores estão confiantes para a estreia na I Liga.



«Queremos começar bem, é o primeiro jogo do campeonato, queremos dar uma resposta a cem por cento. Os jogadores estão confiantes e querem muito começar o campeonato. Temos todo o respeito pelo Portimonense, tem objetivos idênticos aos nossos, manteve a estrutura e o treinador da época anterior», assumiu.



Rui Almeida traçou os objetivos para esta temporada, que passam pela «consolidação de uma posição, marcar uma região do país, que é fantástica, na I Liga» e prometeu «muito trabalho, compromisso e empenho».



O Gil Vicente recebe o Portimonense no Estádio Cidade de Barcelos, este domingo, a partir das 16h00.