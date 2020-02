Daniel Ramos, treinador do Boavista, em declarações após a derrota contra o Gil Vicente no Bessa:



«Esse é um dos nossos problemas, estar mais tranquilos com bola. No início estávamos com melhores exibições, ultimamente andamos intermitentes. Há períodos em que a equipa está intranquila. Acho que a equipa pode fazer mais desequilíbrios em ataque organizado. Não pode viver só de transições.»



«É preciso caráter, coragem, assumir-se mais. Não está a fazer isso. Não foi falta de correr e de tentar. Há posicionamentos a corrigir, iniciativa, aumentar a dificuldade do adversário, atacar a profundidade. Se não o fizermos de forma correta, teremos dificuldades.»



«Termos de ter mais estaleca. Coragem e determinação. É altura de o fazer. Há capacidade, temos de demonstrá-lo. São vários aspetos [a melhorar], não é só um.»



[Soluções para melhorar a qualidade de jogo]



«Temos de pensar arduamente no que queremos fazer na semana de trabalho. O erro paga-se. Temos 28 pontos, queremos fazer mais. Não estamos com a precisão certa, temos de afinar vários momentos.»



[Três derrotas depois de três vitórias]



«Mesmo nessas três vitórias andávamos a jogar para a verticalidade, em momentos de transição e rigor defensivo. A equipa não tem ADN para ter posse de bola. Temos de repensar o que fazer para em Tondela melhorar e entrar novamente nos resultados positivos.»



[Sobre a contestação dos adeptos]



«É normal haver insatisfação. Eles querem a equipa a ganhar. A história do Boavista é feita de vitórias e dou razão aos adeptos. Se não estramos a fazer o suficiente, temos de passar a fazer. Com o Vitória deram-nos energia positiva, foi bonito de ver. Estão insatisfeitos, ok. Vamos tentar dar-lhes alegrias rapidamente.»