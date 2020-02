Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, em declarações aos jornalistas após a vitória no Bessa por 1-0:



«A vitória foi perfeitamente justa e os números podiam ter sido mais dilatados. Fomos melhores durante os 90 minutos e o resultado pendeu para a equipa que mais fez por isso.»



[Chegar aos 29 pontos e ultrapassar o Boavista]



«A ultrapassagem não aquece nem arrefece a nossa situação. Estar com os 29 pontos, sim, dá-nos alguma tranquilidade. Ainda precisamos de alguns pontos para podermos cimentar o nosso lugar na Liga, mas claro que estes três pontos nos deixam mais serenos.»