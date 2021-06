David Tavares deixou o Benfica e assinou pelo Famalicão até 2026.



O médio até esteve presente no arranque da pré-época das águias, mas não fazia parte dos planos de Jorge Jesus para 2021/22 e acabou por deixar o clube em definitivo. De resto, o jogador de 23 anos volta ao Minho, onde esteve nos primeiros seis meses da temporada ao serviço do Moreirense.



David Tavares dividiu a formação entre Atlético Tojal, Loures, Sporting e Benfica, clube pelo qual se estreou como sénior primeiro na equipa B, depois nos sub-23 e por fim na equipa principal frente ao Leipzig, na Liga dos Campeões.



«Estou muito contente com esta etapa que vou iniciar na minha carreira. O FC Famalicão é um clube fantástico, com adeptos incríveis e onde desejo jogar com muita regularidade», referiu, citado pelo site dos famalicenses.